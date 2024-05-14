İstanbul'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

İstanbul'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlenecek

İstanbul\'da Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlenecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da düzenlenecek bisiklet turu etkinliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Etkinlik, Sultanahmet-Ayasofya Meydanı'nda başlayacak ve 14 kilometrelik bir güzergahı takip ederek aynı noktada sona erecek. Katılım ücretsiz olup, 10 yaş ve üzeri bisiklet kullanıcıları etkinliğe katılabilecek. Ayrıca etkinlik sonunda bir çekilişle bisiklet hediye edilecektir. Organizasyona katılmak isteyenler başvurularını https://forms.gle/M7oj2HTc2KCRoBoEA adresinden yapabilirler.

14.05.2024 16:23
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da bisiklet turu etkinliği gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, saat 13.30'da başlayacak. Sultanahmet-Ayasofya Meydanı'nda startı verilecek tur, 14 kilometre sürecek ve başladığı yerde tamamlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonda, 10 yaş ve üzeri bisiklet kullanıcıları pedal çevirebilecek. Etkinliğin sonunda da çekiliş ile bisiklet hediye edilecek.

Turun güzergahı şu şekilde:

Sultanahmet-Ayasofya Meydanı (Başlangıç), Alemdar Caddesi, Gülhane Parkı Giriş, Gülhane Parkı Sarayburnu Çıkış, Kennedy Caddesi Sola Dönüş, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Tophane, Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe (Dönüş), Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü, Ankara Caddesi, Sultanahmet-Ayasofya Meydanı (Bitiş)

Organizasyona katılmak isteyenler "https://forms.gle/M7oj2HTc2KCRoBoEA" adresinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

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