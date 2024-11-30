İstanbul'da Büyük Kick Boks Gecesi

Spor

- İstanbul'da yılın en büyük kick boks gecesi

İSTANBUL - İstanbul'da yılın son ve en büyük kick boks gecesi bu akşam Bayrampaşa'da gerçekleşecek. Organizatörlüğünü Kürşat Şahin'in yaptığı gecede dünyanın önde gelen kick boks dövüşçüleri ringe çıkacak.

Dünyanın önde gelen kick boks dövüşçüleri organizatörlüğünü Loca Fight Club olarak Kürşat Şahin'in yaptığı gecede Bayrampaşa'da ringe çıkacak. Türkiye'nin en büyük Kick boks organizasyonu olacak gecede 8'li turnuva olarak gerçekleşecek. Yunanistan, İran, Azerbaycan ve Hollandalı dövüşçüler Türk rakipleri ile karşı karşıya gelecek ve 500 bin TL değerinde ki ödülü almak için ter dökecek.

Türkiye'nin en büyük kick boks organizasyonu olacak

Gerçekleşecek organizasyonun Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirten organizatör Kürşat Şahin "Kurucusu olduğum Loca Fight Club'ın en büyük etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bugün burada, sekizli turnuvanın face-to-face buluşmasını yaptık. Yarın da sekizli turnuvayı gerçekleştireceğiz. 500 bin TL ödüllü bir gece olacak. Bu, Türkiye'nin en büyük gecesi. Avrupa'dan gelen sekiz kardeşimizle bizim sekiz sporcumuz burada maç yapacak. İnşallah hak eden kazanır, kazasız belasız maçlar olur. Buradan güler yüzlerle ayrılmayı diliyorum. Ayrıca, bu turnuvayla birlikte Loca Fight Club'ın ayak seslerini Avrupa'ya ve dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Bu turnuva ile ayak sesimizi duymayan bir ülke kalmayacak. Yükselişimiz devam edecek. Bu turnuvadan hemen sonra ağır sikletin, yani 90+ kilonun sekizli turnuvasını yapacağız. Ardından, kadınların dörtlü turnuvasını gerçekleştireceğiz. Yükselişimiz tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Bayrampaşa'da bulunan Ora Arena'da gerçekleşecek organizasyona girişler ücretsiz olacak.