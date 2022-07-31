Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü - Son Dakika
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Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü

31.07.2022 17:21
Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü

İstanbul'da dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor kafilesi bugün Trabzon'a döndü.

İstanbul'da dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor kafilesi bugün Trabzon'a döndü.

Trabzon Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılanan Trabzonspor kafilesi, Süper Kupa'yla birlikte kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Kafilede Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra bazı futbolcuların bulunmadığı gözlendi.

Öte yandan Bordo-mavililer, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında müzesine götürdüğü Süper Kupa'yı yeni sezon öncesi Sivasspor'u 4-0 yenerek 3. kez kazanmayı başardı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü - Son Dakika
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