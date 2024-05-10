İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak sporcular belirleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak sporcular belirleniyor

İstanbul\'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri\'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na kota alacak sporcular belirleniyor

Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde, 93 ülkeden 517 sporcu Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele ediyor. İkinci gününde grekoromen stil ve kadınlar müsabakalarının yapıldığı organizasyonda, yarın kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek ve 12 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. Milli sporcular Muhammet Karavuş, Ahmet Duman, Soner Demirtaş, Osman Göçen, Selçuk Can, Metehan Başar, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Nesrin Baş da elemelerde mücadele ediyor.

10.05.2024 16:11
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Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son sporcuların belli olacağı Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 93 ülkeden 517 sporcunun Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası almak için mücadele edeceği Dünya Olimpiyat Elemeleri, ikinci gününde grekoromen stil ve kadınlar müsabakaları ile devam etti.

Açılışı dün gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil eleme müsabakaları yapıldı.

Elemeler, yarın kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edecek, 12 Mayıs Pazar günü de serbest stildeki mücadelelerle tamamlanacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Serbest stil: Muhammet Karavuş (57 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo)

Grekoromen stil: Selçuk Can (67 kilo), Metehan Başar (97 kilo)

Kadınlar: Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Nesrin Baş (62 kilo) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak sporcular belirleniyor - Son Dakika
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