Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Basketbol: Hazırlık maçı

12.08.2022 19:05
Basketbol: Hazırlık maçı

İstanbul'da düzenlenen ve A Milli Erkek Basketbol takımlarının katıldığı hazırlık turnuvasında Ukrayna, Polonya'yı 88-60 yendi.

İstanbul'da düzenlenen ve A Milli Erkek Basketbol takımlarının katıldığı hazırlık turnuvasında Ukrayna, Polonya'yı 88-60 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Polonya ile Ukrayna karşılaştı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 26-17 önde bitiren Ukrayna, devre arasına da 38-32 üstün girdi. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Ukrayna, üçüncü çeyreğini 60-48 önde geçtiği maçı 88-60 kazandı.

İlk maçta Türkiye'ye 96-70 yenilen Ukrayna, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak. Polonya ise 14 Ağustos Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

basketbol, İstanbul, Polonya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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