İlk maçta Türkiye 'ye 96-70 yenilen Ukrayna, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak. Polonya ise 14 Ağustos Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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