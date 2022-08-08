Muğlalı Demircan 'Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonu' oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğlalı Demircan 'Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonu' oldu

08.08.2022 16:07
Muğlalı Demircan 'Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonu' oldu

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul'da 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 13-14 Yaş Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi Proje Okulu 10. sınıf öğrencisi Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ecesu'nun başarısını sosyal medya hesaplarından, 'Yıldızlar Türkiye Şampiyonumuz Ecesu' başlığı ile duyurdu. Genç sporcunun turnuva görsellerine yer verilen paylaşımda, "2022 Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 13-14 Yaş Makaralı Yay Kadınlarda, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencimiz Ecesu Demircan Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon öğrencimiz Ecesu, İstanbul' da yapılacak olan Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. Türkiye Şampiyonluğu başarısı ile bizleri gururlandıran öğrencimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ecesu Demircan'ın alt yapıdan yetişen yeni nesil sporcularımızdan olduğunu ve ilk Türkiye şampiyonluğunu bu turnuvada kazandığını ifade eden Antrenör Dr. Ejder Sözen ise "Ecesu bu başarısıyla İstanbul'da yapılacak Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. Ecesu'nun geleceğin milli sporcuları arasına girerek önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünyada birçok başarıyla imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Türkiye Caferileri Lideri Özgündüz: Atamalarda Iğdırlı, Azeri; Caferi Türk Olduğu İçin Elenmesi Bizi Rencide Eder Türkiye Caferileri Lideri Özgündüz: Atamalarda Iğdırlı, Azeri; Caferi Türk Olduğu İçin Elenmesi Bizi Rencide Eder Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı Demircan 'Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonu' oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Muğlalı Demircan 'Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonu' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement