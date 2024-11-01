İstanbul'da Gençler Flöre Dünya Kupası Başladı

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Eskrimde Gençler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'ndeki organizasyonda toplamda 46 ülkeden 448 eskrimci mücadele edecek. Türkiye'den de 20'si kadın 40 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, yaptığı açıklamada, organizasyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Abdurrahman Karataş yönetime geldiğinden beri ilk defa bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bize olan destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca müsabakalar devam edecek. Sporcular, 38 takım halinde yarışacak. Bunların 20'si erkek ve 18'si kadın takımı olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün erkekler flöre müsabakalarının yapılacağı organizasyon, yarın kadınlar flöre müsabakalarıyla sürecek.