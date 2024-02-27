İstanbul\'da Spor ve Ruh Sağlığı Etkinliği Düzenlendi

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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İşlevselliği ve Farkındalığı' ve 'Yurdum Spor Yapıyor Projesi' başlıklı organizasyon Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Yurdu'nda bulunan spor sahasında gerçekleştirildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İşlevselliği ve Farkındalığı Spor Organizasyonu' ve 'Toplum Spor Yapıyor Projesi' sloganlarıyla spor etkinliği düzenlendi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Yurdu'nun spor sahasında yapılan etkinliğe, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Bayrampaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve Psikiyatrist Oktay Kılıç, Hami Mandıralı, Engin Baytar, Ali Eren Beşerler, Recep Çetin ve birçok spor dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Sporla büyüyen nesilleri yetiştireceklerini aktaran İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Hem sporu tabana yaymak, hem sporu yurtlarımıza kadar getirmek hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için ortak yürüttüğümüz projelerden biri. Sayın bakanım Osman Aşkın Bak olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü'ne, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Üniversitelerden başladık ilkokullara, anaokullarına kadar sporu indireceğiz" diye konuştu.

Kemal Memişoğlu: "Bedenimiz bize emanet. Ona iyi bakmamız lazım"

"Sağlıklı spor, sporda sağlık diyerek" sözlerine başlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Spor, beslenmeyle kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor. Bedenimiz bize emanet. Ona iyi bakmamız lazım. En önemli spor ve aktivite. Toplumla uyum içinde uyumlu bir şekilde yaşayabilecek hastalarımızın ruh sağlığı tedavilerinin yapıldığı toplumla bir yaşadığı birimlerimiz var. Bakanlığımız bununla emekler sarf ediyor. Sağlıklı bedenin sağlıklı ruhta, sağlıklı fiziğin sağlıklı beyinde olduğunu görüyoruz. Böyle bir etkinlik düzenledik. Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Hem spor yapacağız, hem sağlıklı olacağız, hem de gençlere örnek olacağız" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve Psikiyatrist Oktay Kılıç ise düzenlenen etkinlikle ilgili, "Bedende dinçlik, ruhsal iyilik ve her an daim gençlik parolasıyla yola çıktık. Bakanlığımıza, müdürlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hami Mandıralı: "İnsanları spora yönlendirmek, sevdirmek lazım"

Organizasyonun çok güzel olduğuna değinen eski futbolcu Hami Mandıralı, "Bende 8 yaşından beri futbol oynuyorum. İnsanları spora yönlendirmek, sevdirmek lazım. O yüzden böyle bir organizasyona geldik. Çok kıymetli spor adamları, sağlık adamları, rektörler, iş insanları var aramızda. Burayı izlemeye gelen herkese futbolun, sporun güzel bir şey olduğunu anlatmaya, göstermek için buradalar. Güzel bir nostalji yapmaya geldik. Amaç çok güzel. Bütün insanları spor yapmaya davet ediyorum. Lütfen spor yapın, sağlıklı kalın" dedi.

Ali Eren Beşerler: "Keyifli bir organizasyon, böyle etkinliklerin ara ara olması lazım"

Farkındalık oluşturmak için güzel bir organizasyon olduğunu aktaran eski futbolcu Ali Eren Beşerler, "Eski dostlarımızla bugün buluştuk, hep beraberiz. Uzun zamandan beri birbirimizi görmüyorduk. Tabii burada tanıdığımız doktor arkadaşlarımız da var. Keyifli bir organizasyon, böyle etkinliklerin ara ara olması lazım. Herkesin bu organizasyondan tat alması lazım. Aslında sporu çok seven bir milletiz ama imkanlar doğrultusunda maalesef bu işlerde yurt dışından gerideyiz. Mutlaka bunda bir farkındalık olması ve tabana tamamen yayılması gerekiyor" diye sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL