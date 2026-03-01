İstanbul Gençlik, Bursa'yı 3-0 Geçti

Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
İstanbul Gençlik: Sercan Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Nevzat Güneş (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Eren Uğur)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Corre, Uriarte, Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Vidal, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Zorluer, Kaan Öztürk)
Setler: 25-20, 25-18, 31-29
Süre: 92 dakika (27, 26, 39)
İSTANBUL (AA ) - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Gençlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi.
