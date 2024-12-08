Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Ünal Oğuzhan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Yiğit Yıldız, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales ( Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Muhammet Ertuğrul, Süleyman Ensar Turna)
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar, Mejias (Muhammed Aray, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Kocal, Yiğit Savaş Kaplan)
Setler: 30-32, 25-21, 25-17, 17-25, 8-15
Süre: 157 dakika (54, 34, 30, 25, 14)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › İstanbul Gençlikspor, Bursa'yı Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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