Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)
İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)
Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.
Son Dakika › Spor › İstanbul Gençlikspor Dörtlü Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?