İstanbul Gençlikspor Dörtlü Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

İstanbul Gençlikspor Dörtlü Finale Yükseldi

İstanbul Gençlikspor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finaline adını yazdırdı.

19.02.2025 20:46
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)

İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)

Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul Gençlikspor Dörtlü Finale Yükseldi - Son Dakika

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