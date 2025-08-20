İstanbul, Kıtalararası Triatlon\'a Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul, dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan şehir olarak yeniden tarih yazmaya hazırlanıyor. Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve iki farklı kıta şampiyonasının tek çatı altında yapılması dünya spor tarihinde bir ilk olacak.

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışmasına 5 yıl boyunca ev sahipliği yapan İstanbul, bir kez daha tarih yazacak. Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları tarihte ilk kez bir arada İstanbul'da yapılacak. Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası için sporcular, 30-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un Beykoz ilçesinde mücadele edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem kazanan şampiyona, Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği, Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilecek. Bir spor dalında iki farklı kıta şampiyonalarının tek bir organizasyon altında yapılması dünyada ilk kez oluyor.

Dünya Triatlon Birliği'nden özel çağrı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun çalışmaları sonucunda ilk kez İstanbul'da yapılması kararlaştırılan Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası'nda triatletler; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde mücadele edecek. Şampiyona sırasında toplam 6 kez start verilecek. Dünya Triatlon Birliği'nin web sitesinde sporcular için şampiyonanın duyurusu yapılırken, "Efsanevi Boğaziçi'nde yüzün, kıtaların arasında bisiklete binin, tarihin kalbinde koşun" ifadesi kullanıldı.

Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası'na katılan elit ve yaş grubu kategorisi sporcular; bin 500 veya 2 bin 200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda zorlu bir mücadele verecek. Yüzme etapları Kanlıca-Küçüksu arasında yüzülürken, koşu etapları Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak. Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya pedal çevrilecek bisiklet etapları için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Şampiyonaya 2 bin civarında yerli ve yabancı sporcunun katılması ve yaklaşık 5 bin kişinin organizasyon için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bayram Yalçınkaya: "Türkiye'nin prestiji açısından çok önemli"

Spor organizasyonları tarihine geçecek bir şampiyonanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, "Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul'a verilmesi, Türkiye'nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında en büyük desteği veren isim Avrupa Triatlon Birliği'nin önceki dönem Başkanı Renato Bertrandi oldu. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca elbette Oral-B gibi değerli markaların desteği bizim için çok önemli güç ve moral kaynağı oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL