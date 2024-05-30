İstanbul Park'ın yeni işletmecisiyle yeni bir dönem başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul Park'ın yeni işletmecisiyle yeni bir dönem başladı

İstanbul Park\'ın yeni işletmecisiyle yeni bir dönem başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın yeni işletmecisinin, yarış pistini eski kiracıdan devralmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi.

30.05.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın yeni işletmecisinin, yarış pistini eski kiracıdan devralmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi.

İstanbul Park'ta tahliye işlemi gerçekleşti. 2 Nisan tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları AŞ, 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla pisti devraldı.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, devir sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Türk sporu ve halkının kullanımına açılması için yıllardır sürdürdükleri mücadelede kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte yanımızda olan otomobil sporları camiasına, kıymetli basın mensuplarına ve tüm sporseverlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi olarak nitelediği İstanbul Park'taki işgalin sona erdiğini belirten Üçlertoprağı, "Devletimizin büyük bir vizyonla yaklaşık 20 sene önce hayata geçirdiği ve bugün bile dünyanın en güzel yarış pistlerinden biri olan İstanbul Park'ın, sonunda tüm sporcular ve Türk sporuna açılmasını çok büyük bir mutlulukla karşıladık. İstanbul'un adını taşıyan pistteki işgalin, tam da İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs'ta sonlanması, güzel ve anlamlı bir tesadüf oldu. İstanbul Park'ta yeni bir dönemin başladığı 29 Mayıs 2024 tarihinin, otomobil sporları açısından yeni bir milat olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız"

Üçlertoprağı, nisan ayındaki ihalenin şartnamesinde yer aldığı üzere milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak amacıyla pistin bedelsiz olarak TOSFED kullanımına açılacak olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak ilk günden bu yana bizim tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek adına sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. Devamında Formula 1 başta olmak üzere ülkemize uluslararası yarış serilerinin getirilmesi vesilesi ile hem Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması hem de spor turizmiyle memleketimize fayda sağlanması için TOSFED olarak üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız. Son olarak 2021'de yapılan F1 Türkiye Grand Prix'sini, sportif açıdan büyük bir başarıyla organize edip Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) teşekkür almıştık. TOSFED olarak uzun yıllardır FIA'nın yönetiminde görev yapıyor olmamız sebebiyle hem FIA hem de Formula 1'in ticari hak sahibiyle temaslarımız sürüyor. Tüm fırsatları her daim değerlendirmek için çabalıyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İstanbul Park, İstanbul, Türkiye, Spor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Park'ın yeni işletmecisiyle yeni bir dönem başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:55:51. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Park'ın yeni işletmecisiyle yeni bir dönem başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement