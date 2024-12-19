İstanbul Spor Buluşmaları İlk Kez Gerçekleştirildi

Spor

İ.Renay Onur: Çok büyük işlere doğru yürüyoruz hatta koşuyoruz

Gürsoy OLCA, Ali DANAŞ,/İSTANBUL, – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul tarafından önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan ve gerçekleştirilmesi hedeflenen uluslararası organizasyonlar öncesi; kentteki akademisyenler, ilçe belediyelerinin spor yönetimlerinden sorumlu temsilcileri ve medya mensuplarının katılımıyla İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde bugün İstanbul Spor Buluşmaları'nın ilki düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları ve adaylık sürecinin devam ettiği 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları gibi büyük organizasyonlar öncesi ilgili paydaşların görüşleri doğrultusunda bundan sonraki İstanbul Spor Buluşmaları'nın içeriğinin ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirlendiği toplantı, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur'un açılış konuşması ve sunumuyla başladı.

Sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin alınıp bir sonraki toplantıda çalışılacak konunun belirlenmesiyle toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası ilk buluşmayı değerlendiren İ.Renay Onur, 2024 yılı Ağustos ayında olimpik ve paralimpik oyunlardan döndükten sonra yaklaşık 500 kişiye görüşlerini paylaşmaları için bir soru sorduklarını ve oradan da bu spor buluşmalarının ortaya çıktığını belirtti. Onur sözlerini şöyle sürdürdü: "Akademisyenler, olimpik ve paralimpik oyunlarla ilgilenen medya, ilçe spor yöneticileri ve kulüplerin katılımıyla bugün böyle geniş katılımın olduğu bir toplantı yaptık. Toplantının amacı 2027 İstanbul Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyatları gibi çok büyük işlere doğru yürüyoruz hatta bazılarına doğru koşuyoruz. Tüm paydaşların olması gereken hatta aksiyon alması gereken bir dönemdeyiz. Belli konuları alalım, pişirelim, hem kanun yapıcılara hem de sahadaki kişilerin kullanabileceği ilaçlar hazırlayalım diye bir araya geldi bu ekip. Herkesten verimli geçtiğini duyduk. Bir sonraki toplantı 2, 3 ay içerisinde olacak ve buradan gönüllü olan 2,3 kişi de bir sonraki toplantının formatı ve konusu konusunda şimdiden çalışmaya başladılar bile"

'BİR SONRAKİ KONU BAŞLIĞI; STRATEJİ VE YOL HARİTASI

Bir sonraki toplantı için, toplantıya katılan grubun üzerinde hemfikir kaldığı çalışılacak konunun "Strateji ve yol haritası" olduğunu ifade eden Onur, "Bu etkinliklere giden yolculukta 2 akademisyenin önderliğinde bir sonraki toplantıya hazırlanıyor olacağız. Biz de Spor İstanbul olarak bu akademisyenlere istedikleri desteği vereceğiz" dedi.

'EN GURUR DUYDUĞUMUZ İŞİMİZ; YILDA 130 BİN ÇOCUĞU FARKLI BRANŞLARLA TANIŞTIRMAK'

Spor İstanbul'un gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında da bilgi veren İ.Renay Onur, yılda 130 bin İstanbullu çocuğu farklı branşlarla tanıştırmalarının en gurur duydukları iş olduğunu vurgulayarak sözlerin şöyle tamamladı: "Yılda 1 milyon kişiye ulaştı, Spor İstanbul tesislerin kullanan İstanbullu sayısı. 70 tesiste bu hizmeti veriyoruz. Yaptığımız işin sosyal etkisini de ölçüyoruz. 1 liralık vergiyle 101 liralık bir sosyal fayda yaratıyoruz. Bunların yanında yıl içerisinde 30'a yakın etkinlikle şehirde spor kültürünü, fiziksel aktivite kültürünü artırmaya çalışıyoruz"