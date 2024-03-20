İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü Hentbol Erkekler 2. Ligi\'nde şampiyon oldu

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde şampiyonluğa İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü ulaştı.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen "Dörtlü Final" organizasyonunun final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü, Sarıçam Belediye Spor Kulübünü 25-23 yenerek şampiyon oldu.
Şampiyon olan İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.
Öte yandan Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 31-30 mağlup eden Hopa Gençlik ve Spor Kulübü ligi üçüncü bitirdi.
Dörtlü Final'de yer alan ekipler, Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi. Maçın salonu Servet Tazegül'de oynandı ve hakemler Murat Ciner, Ozan Gönen ve Metehan Alaçam'dı. Galatasaray Çağdaş Faktoring takımından McCowan 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. ÇBK Mersin takımından ise Kiss 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi. Sivasspor, antrenmanın bir bölümünde ısınma hareketleri yaparken, koordinasyon ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler.
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