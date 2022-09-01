TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı

01.09.2022 19:08

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyen Yerlikaya, "Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken saldırıya ilişkin ise hemen harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı


NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Yerlikaya, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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