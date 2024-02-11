İstanbulspor, Gaziantep FK\'ya 3-1 mağlup oldu

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, -
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
İSTANBULSPOR: Alp Arda - Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar (Dk. 76 Coly), Vefa Temel (Dk. 61 Emrehan Gedikli), Loshaj, Vorobjovas (Dk. 76 Jackson), Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Traore), Mamadou (Dk. 76 Eslem Öztürk)
GAZİANTEP FK: Nita - Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morais (Dk. 71 Badji), Markovic (Dk. 71 Mbakata), Maxim (Dk. 83 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Monteiro (Dk. 83 Furkan Soyalp), Dragus (Dk. 89 Sorescu)
GOLLER: Dk. 6 Loshaj (İstanbulspor) - Dk. 15 ve 60 (P) Dragus, Dk. 90+5 Sorescu (Gaziantep FK)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Loshaj (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (İstanbulspor) - Dragus, Monteiro (Gaziantep FK)
İstanbulspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 15'inci ve penaltıdan 60'ıncı dakikada Dragus ile 90+5'inci dakikada Sorescu kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 6'ncı dakikada Loshaj'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 69'uncu dakikasında İstanbulspor'da Loshaj kırmızı kart gördü.
6'ncı dakikada İstanbulspor'un golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, ceza sahası içerisine doğru ortasını açtı. Arka direğe gelen topu Sambissa kontrol etti ve altıpas üzerindeki Loshaj'a pasını aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15'inci dakikada Gaziantep FK'nın beraberlik golü geldi. Orta alanda topla buluşan Monteiro, pasını sol kanattaki Dragus'a aktardı. Topla kat ederek ceza sahası dışı sol çaprazına doğru hareketlenen Dragus'un rakibini geçtikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
24'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Monteiro, ceza sahası içerisine doğru ortaladı. Gelen topa ceza sahası içerisinde Dragus, kafayla vurdu fakat top sağ direğin yanından dışarıya çıktı.
25'inci dakikada Gaziantep FK'da orta alanın önünden Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa Arda Kızıldağ kafayla Markovic'e indirdi. Markovic, gelen topa bekletmeden vurdu fakat kaleci gole izin vermedi.
32'nci dakikada Gaziantep FK'da Dragus'un geri pasında araya giren Sambissa, pasını ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Emir Kaan Gültekin'e aktardı. Bu oyuncunun topla ilerledikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.
57'nci dakikada topla buluşan Markovic, pasını ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Maxim'e aktrardı. Topla buluşan Maxim'e Ali Yaşar kayarak müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, pozisyonu kale vuruşu olarak değerlendirdi. Oyun bir süre dururken VAR'dan gelen izleme tavsiyesinin ardından hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi.
60'ıncı dakikada Gaziantep FK karşılaşmada öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Dragus, topu ve Alp Arda'yı farklı köşelere yollayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
69'uncu dakikada İstanbulspor'da Loshaj kırmızı kart gördü. Sağ kanatta topla buluşan Sambissa, pasını Loshaj'a aktardı. Bu oyuncunun topu kurtarmak isterken Nkoulou'ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, Losshaj'a ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.
80'inci dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisine doğru ortasını açtı. Arka direğe gelen topa Ogün Özçiçek bekletmeden vurdu fakat top üstten dışarıya çıktı.
90+5'inci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışının gerisinden Furkan Soyalp'in hızlı kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içindeki Sorescu'ya geldi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1'lik skorla kazandı.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?