Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın yıldızlarına nazar değdi! Stattan çıkış görüntüleri taraftarı kahretti - Son Dakika
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Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın yıldızlarına nazar değdi! Stattan çıkış görüntüleri taraftarı kahretti

25.12.2022 22:29

İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliğe yerleşen Galatasaray'a iki futbolcudan gelen haber tat kaçırdı. Maçın etkili isimlerinden Kazımcan koltuk değnekleriyle, Midtsjö ise sekerek stattan ayrıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirerek 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILDI

Galatasaray'da İstanbulspor karşısında sakatlanan Kazımcan Karataş, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Kazımcan Karataş'ın durumu, yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.

SEKEREK ÇIKTI

Orta sahanın dinamik ismi Midtsjö de sakatlık geçirdi. Başarılı futbolcu çıkış tünelinden sekerek çıktı. Midtsjö'nün durumu da MR sonucunda netlik kazanacak.

TORREIRA CEZALI

Öte yandan hakemin gösterdiği noktadan oyundan çıkmayan Lucas Torreira, sarı kart gördü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Okan Buruk, oyuncusuna tavrından dolayı tepki gösterdi.

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Kazımcan Karataş, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın yıldızlarına nazar değdi! Stattan çıkış görüntüleri taraftarı kahretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın yıldızlarına nazar değdi! Stattan çıkış görüntüleri taraftarı kahretti - Son Dakika
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