Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 23 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu, Vorobjovas (Dk. 69 Kerem Şen), Dijlan Aydın (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Sambissa, Loshaj, Diarra (Dk. 61 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Yusuf Ali Özer)
Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Atakan Akkaynak (Dk. 89 Furkan Enes Uyar), Toure, Erkan Kaş (Dk. 82 Taha İbrahim Rençber), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Can Efe Bozacı), Atakan Cangöz, Diniyev (Dk. 46 Ali Akman), Geraldo, Suat Kaya (Dk. 82 Kerem Kalafat), Ege Akdoğan
Goller: Dk. 12 ve 48 Sambissa, Dk. 25 Diarra
Sarı kart: Dk. 63 Eren Tunalı (Ahlatcı Çorum FK)
Uğur Okulları İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yi 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından 64 puanla ligi 4. sırada bitiren İstanbulspor, play-off oynamaya hak kazandı.
Ahlatcı Çorum FK ise 54 puanla sezonu 10. basamakta noktaladı.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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