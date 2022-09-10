Türkiye 'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor da sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay 'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika

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