İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

16.08.2025 08:46
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından transfer planları hakkında konuştu. Buruk, "Aradığım profil, sağ bek ve stoperde oynayabilen oyuncu. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. Stoper ve sağ bek oynayabilecek bir oyuncu. İki stoperimiz var. Onlara bir şey olduğunda kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

"KALECİ VE SAVUNMA HEDEFLERİMİZ VAR"

"Orta sahaya 10 numara transferi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Buruk, "Gabriel Sara'nın o rolü oynadığını ve o rolü oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok yüksek. Hem son pasları hem de ceza sahası çevresindeki sızmaları onun da geliştirmesi gerekiyor. Belki bugünkü eksiklerimizden biri. Barış'ın ilk yarıda çok gezdiğini düşündüğümüzde, oradaki oyuncu sayımızın da çok azaldığını söyleyebilirim. Ceza sahasına sızmaları yapabilecek, kanatlardan geldiğinizde ceza sahası üzerine yapılacak paslarda o vuruşları yapabilecek oyuncu yapısı elimizde var ama doğru bir şekilde yapamadığımızı düşünüyorum. Kadro ile ilgili düşüncelerimiz var. Elimizde süre de var. Bununla ilgili karar alabiliriz. Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen oldu. Ondan sonra da kaleci ve savunma oyuncusu profili hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde oyuncu almayacağımız diyemeyiz. Kadro yapımızı ve oyun kalitesini gördükten sonra süremiz var. Buradaki düşüncelerimiz de olacak. Bunun için oyuncu satmamız gerekiyor. Hep oyuncu almak güzel, keşke hep alsak ama oyuncu alırken önemli bir para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Eskiden bir lira ödüyorsanız, şu anda üç lira ödüyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi. Bütçeyi nerede kullanacaksınız, kaleci ve savunma diyoruz. Bütçeye göre karar alacağız. Elimizde süre var. Bundan sonra bu kararları alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"ARADIĞIM PROFİL..."

İstediği oyuncu profilini açıklayan Buruk, "Şu anda Davinson Sanchez ve Abdülkerim var. Yükü geçen sezon onlar çekti. Kaan'ı kullandık orada. Arda da bizim için iyi bir seçenek oldu orada. Aradığım profil, sağ bek ve stoperde oynayabilen oyuncu. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. Stoper ve sağ bek oynayabilecek bir oyuncu. İki stoperimiz var. Onlara bir şey olduğunda kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz" şeklinde konuştu.

