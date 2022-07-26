Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok - Son Dakika
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Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok

26.07.2022 19:48

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı. Jorge Jesus'un basın toplantısında önceki maçta Kiev'in fazla faul yapmasına ilişkin, "Yarın 30-40 isterlerse 50 faul yapsınlar bu bizim için iyi bir sinyal" sözlerini değerlendiren Rumen hoca, "Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik durum gibi, abartmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turunda Fenerbahçe ile 0-0'ın rövanşında karşılaşacak Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus'un mücadele hakkındaki sözlerine cevap veren Rumen hoca, Fenerbahçe'nin iyi transferler yaptığını belirtti.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"ERKEKLER SAVAŞTA"

"Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer yapamadık, oyuncu kaybettik. Fenerbhaçe birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda iyi bir hazırlık yapamadık. Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya geldik. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri var, bu hazırlığı yaptı. Yarın muazzamn seyirci desteği olacak. Bizi sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Erkekler savaşta şu anda. Tüm bunları düşününce Fenerbahçe ile bulunduğumuz durum farklı. Ama futbol bunlara bakmıyor, sahadaki oyunla neticeleniyor. Elimizden geldiğince başarılı olmak için hazırlıklarımızı tamamladık.

"O KADAR FAULLÜK BİR DURUM YOKTU"

Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik durum gibi, abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Fenerbahçe'nin hazırlığı ve transferleri var. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli, onlar önceki maçta kontrol sahibiydi. Biz de kontrat ataklarla sonuç aradık. Sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun. Hakemler durumu abartabiliyor. O kadar faullük bir durum yoktu.

"ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULARI VAR"

Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus'un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir. İki takım arasından da ön eleme noktasında en zor maça çıkılıyor. Fenerbahçeli oyuncular çok iyi hazırlandı. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Koşulları düşündüğümüzde, Ukraynalı futbolcuların yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe, iyi transferler yaptı. Çok yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabaka olacak. Fenerbahçe maçı domine etmeye çalışacak. Bizim de umudumuz maçın dengeye oturması ve en sonunda kazanmak.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN HER ZAMAN GÜZEL BİR ÜLKE"

Hocalık geçmişimde en önemli deneyimleri Galatasaray ve Beşiktaş'da kazandım. Futbol hayatımda önemli bir yeri var Türkiye'nin. Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı söyleyebilirim. Taraftarlara çok saygı duyuyorum, onları takdir ediyorum. İstanbul'a gelince iyi hissediyorum. Türkiye benim için her zaman güzel bir ülke."

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un 'İsterlerse 50 faul yapsınlar' sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok - Son Dakika
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