Balotelli, İsviçre'de ortalığı karıştırdı! Tarihi ceza kapıda - Son Dakika
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Balotelli, İsviçre'de ortalığı karıştırdı! Tarihi ceza kapıda

07.11.2022 17:14

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında Basel ile Sion'un golsüz berabere kaldığı maçta sakatlanarak kenara gelen Balotelli, Basel tribünlerinin ıslık tepkisi karşısında taraftarlara orta parmağını gösterdi. Bununla yetinmeyen yıldız oyuncu, oyundan çıkarken tribünlere cinsel organını gösterdi. Bu hareketler sonrası İsviçre Futbol Federasyonu'nun İtalyan oyuncuya tarihi bir ceza verebileceği belirtiliyor.

Basel ile Sion, İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken Mario Balotelli'nin hareketleri karşılaşmaya damga vurdu.

BALOTELLI ÇILDIRDI

Sion forması giyen İtalyan yıldız sakatlanarak kenara geldiği sırada Basel taraftarlarının ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Balotelli, tribünlere orta parmağını gösterdi.

Tarihi ceza alacak! Sinirden çıldıran Balotelli tribünlere cinsel organını gösterdi

TRİBÜNLERE OLAY HAREKET

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Balotelli saha kenarında bu kez cinsel organını Basel tribünlerine gösterdi. Bu hareket taraftarları çıldırtırken, İsviçre Futbol Federasyonu'nun İtalyan futbolcuya tarihi bir ceza verebileceği belirtildi.

Tarihi ceza alacak! Sinirden çıldıran Balotelli tribünlere cinsel organını gösterdi

IRKÇILIK YAPILDI İDDİASI

İsviçre basınında çıkan haberlere göre, Balotelli'ye tribünlerden bazı ırkçı tezahüratların yapıldığı ve İtalyan yıldızın bu söylemler karşısında sinirlenerek tepki gösterdiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Balotelli, İsviçre'de ortalığı karıştırdı! Tarihi ceza kapıda - Son Dakika
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