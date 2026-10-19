Italiano, Trabzonspor deplasmanındaki 2-0'lık yenilginin ardından acil çözüm istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Italiano, Trabzonspor deplasmanındaki 2-0'lık yenilginin ardından acil çözüm istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenildikleri maç sonrası deplasman mağlubiyetlerinin kendisini sinirlendirip yorduğunu söyledi. Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Italiano, çözümü kendisinin ve ekibinin bulacağını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda mağlubiyet almanın artık kendisini yormaya ve sinirlendirmeye başladığını belirterek, bunu en kısa zamanda çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın sonucundan memnun olmadıklarını ancak takımının ortaya koyduğu oyunu olumlu bulduğunu belirterek, "Topa sahiptik, iyi işler çıkartıyorduk. Trabzonspor'a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklik yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Yemememiz gerekiyordu bu golü. Bence oyuncularım gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Eğer o golü yemeyip devam etseydik daha farklı şeyler de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetlere genellikle sinirlendiğini ancak bu karşılaşmada oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugünkü performanstan çok memnunum. Negatif bir performans görmedim. Sadece sonuç bizim için negatif oldu. Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Önümüzde büyük bir potansiyel olduğunu ve çalışarak çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Orkun'un eksikliğini hissettik"

Orkun'un takım için önemine vurgu yapan Italiano, "Orkun gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye çok fazla girdik, rakip ceza sahasına çok fazla girdik. Onun son vuruşlarını, son paslarını ve oyun aklını aradığımızı düşünüyorum. Olsa belki daha farklı olabilirdi" dedi.

"Bu kabul edilebilir bir şey değil"

Deplasman performanslarında yaşadıkları sorunlara değinen Italiano, bu konuda hızlı bir çözüm bulmaları gerektiğini belirterek, "Ben çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı dokunuşlar yapmamız ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Taraftarınız yanınızda olmadığı zaman kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Büyük takımların iç sahada ve deplasmanda aynı performansı göstermesi gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Eğer büyük takımsanız, iç sahada nasıl oynuyorsanız deplasmanda da öyle oynamanız gerekir. Her yerde aynı şekilde oynamanız ve kendinizi aynı şekilde göstermeniz gerekir" şeklinde konuştu.

"Çözümü ben ve ekibim bulacağız"

Deplasmanda yaşadıkları sorunların nedenlerine de değinen Italiano, "Bence problem karakter problemi. Son dokunuşlarda, son paslarda sorunlarımız olabiliyor. Karar anlarında hata yaptığımızı ve yeterince konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ancak deplasmanda konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi düşürüyoruz. Oyunu okumakta zorlanabiliyoruz. Sonrasında da mağlubiyetler geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Deplasman mağlubiyetlerinin kendisini yormaya başladığını açıkça dile getiren Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil."

Kaynak: İHA
TrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 23:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Italiano, Trabzonspor deplasmanındaki 2-0'lık yenilginin ardından acil çözüm istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei