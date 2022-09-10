Gülle atma kategorisinde mücadele eden Alperen Karahan da 19.15'lik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Atletizm, Akdeniz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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