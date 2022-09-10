Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

10.09.2022 23:42
Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, ilk gün yarışlarında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, ilk gün yarışlarında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde bugün başlayan organizasyonda 200 metre kategorisinde yarışan milli atlet Anthony Smith 20.7'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Gülle atma kategorisinde mücadele eden Alperen Karahan da 19.15'lik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

5000 metre kategorisinde koşan Ramazan Baştuğ ise 14.29.27'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Akdeniz Atletizm Birliği'ne (MAU) üye 28 ülkeden sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Atletizm, Akdeniz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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