İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türk sporcular madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcular 2 madalya aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ilk gününde genç erkekler 100 metre serbest stilde Turgut Aslan Yaraman, 01.06.10'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Açık yaş erkekler 150 metre karışık branşında ise Umut Ünlü, 03.08.40'lık zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
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Fenerbahçe, Union SG takımına karşı 1-0 mağlup oldu ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. Bu tur atlamasıyla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alarak sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Ayrıca, 2024-2025 sezonunda Türkiye'de şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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