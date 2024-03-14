İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türk sporcular madalya kazandı - Son Dakika
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İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türk sporcular madalya kazandı

Udine şehrinde düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türk milli sporcular Turgut Aslan Yaraman ve Umut Ünlü, gümüş ve bronz madalya kazandı. Yaraman, genç erkekler 100 metre serbest stilde ikinci olarak gümüş madalya elde ederken, Ünlü ise açık yaş erkekler 150 metre karışık branşında bronz madalyanın sahibi oldu. Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

14.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:16
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İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcular 2 madalya aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ilk gününde genç erkekler 100 metre serbest stilde Turgut Aslan Yaraman, 01.06.10'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Açık yaş erkekler 150 metre karışık branşında ise Umut Ünlü, 03.08.40'lık zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türk sporcular madalya kazandı - Son Dakika

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