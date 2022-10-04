İtalya, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Robinho'nun Brezilya'dan iadesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Robinho'nun Brezilya'dan iadesini istedi

04.10.2022 19:22
İtalya, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Robinho'nun Brezilya'dan iadesini istedi

İtalya'da hakkında bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan eski futbolcu Robinho için İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'ya iade talebi gönderdi.

İtalya'da hakkında bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan eski futbolcu Robinho için İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'ya iade talebi gönderdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bu ülkede top koşturduğu dönemde, Arnavut bir kadına yönelik arkadaşlarıyla toplu cinsel saldırı suçlamasından hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'ya resmen iade başvurusu yaptı.

Bakanlık ayrıca, 38 yaşındaki Robinho ile beraber bu suça karışan arkadaşları Ricardo Falco ile bir Brezilyalı'nın daha iadesini istedi.

Bu arada Brezilya Anayasası'nın, Brezilyalıların anavatanlarından başka ülkeye iade edilmesine izin vermediği belirtildi.

2013'te ceza almıştı

Brezilyalı futbolcu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 2010-2014 arasında 108 maçta forma giymiş ve 25 gol atmıştı.

Eski golcü, 2013'ün ocak ayında Milano'daki bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi 2020'de, son olarak yargıtay da 2022'de Robinho hakkındaki bu cezayı onamıştı.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 38 yaşındaki futbolcu, son olarak yine Santos'a dönmüş ama Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı
Kaynak: AA

Brezilya, Robinho, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Robinho'nun Brezilya'dan iadesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 01:19:10. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Robinho'nun Brezilya'dan iadesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement