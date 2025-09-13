İtalya Derbisinde Milli Futbolcular Şov Yaptı - Son Dakika
İtalya Derbisinde Milli Futbolcular Şov Yaptı

İtalya Derbisinde Milli Futbolcular Şov Yaptı
13.09.2025 21:30
Juventus, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın katkılarıyla Inter'i 4-3 yenerek galip geldi.

İtalya'nın en önemli derbilerinden olan Juventus-Inter karşılaşmasına milli futbolcular Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu damga vurdu. 7 gollü mücadelede Hakan 2 gol, Kenan 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken Juventus maçı 4-3 kazandı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. İtalya derbisinde ilk golü 14. dakikada ev sahibi Lloyd Kelly ile buldu. 30. dakikada Augusto'nun pasında Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla sert şutunda topu filelere gönderdi. Bu golden 8 dakika sonra merkezde topu kontrol eden Kenan Yıldız, kaleyi karşıdan gören mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı sağında topu göğüsle kontrol etmesinin ardından sert şutla kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Derbinin 76. dakikasında Federico Dimarco'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Marcus Thuram, altıpas çizgisinde iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve konuk ekip ilk kez öne geçti. Bu golün ardından oyun üstünlüğünü eline alan Igor Tudor yönetimindeki Juventus, 82'de beraberliği yakaladı. Kenan Yıldız'ın kullandığı serbest vuruşta Khephren Thuram ceza sahasında kafayı vurarak skoru 3-3'e getirdi.

Maçın 73. dakikasında oyuna dahil olan Vasilije Adzic, 90+1. dakikada Juventus adına galibiyet golünü kaydetti. Rakip ceza sahası önünde hızlı paslaşmalar sonrası topu önünde bulan Vasilije Adzic'in sert şutunda top kaleci Yann Sommer'in müdahalesine rağmen filelere gitti.

7 golün atıldığı derbiyi 4-3 kazanan Torino ekibi 3 puana ulaştı. Tudor'un öğrencileri bu sonuçla puanını 9'a yükseltti. Inter ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Milli futbolculardan Kenan Yıldız 90 dakika sahada kalırken, Hakan Çalhanoğlu 82. dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

