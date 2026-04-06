İtalya, Hakan Çalhanoğlu\'nun nefis golünü konuşuyor

06.04.2026 16:35
Serie A'da oynanan Inter-Roma karşılaşmasında uzak mesafeden harika bir gole imza atanHakan Çalhanoğlu, İtalya'da büyük yankı uyandırdı. İtalyan basını, milli futbolcunun bu nefis golünü manşetlerine taşıdı.

İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, sahasında ağırladığı Roma'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. Inter forması giyen milli oyuncu  Hakan Çalhanoğlu, 45+2. dakikada yaklaşık 30 metreden nefis bir gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik performans ile tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol ve performansı İtalyan basınının manşetlerinde kendisine yer buldu. İşte Hakan Çalhanoğlu için yapılan o yorumlar...

"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR GOL"

FC Inter1908: "Dünya standartlarında bir gol. Türkiye formasıyla oynadığı Dünya Kupası play-off maçı onu mental olarak da canlandırdı. San Siro'ya geri döndü ve muhteşem bir golle şov yaptı."

''ADETA BİR BOMBA PATLATTI''

Sport Mediaset: "İlk yarının sonlarına doğru, adeta bir bomba patlattı. Garip bir şekilde ona biraz boş alan bıraktılar ve Türk oyuncu uzaktan, eskiden mucize gol diye adlandırılan gollerden birini attı. Oyun dağıtımında da her zaman isabetliydi."

"ORTA SAHANIN USTASI"

Il Messaggero: "İlk yarıda orta sahanın ustası olan oyuncu, ilk yarının sonunda skoru 2-1'e getiren golü attı. 30 metreden fazla bir mesafeden muhteşem bir golle Svilar'ı mağlup etti. Sağ ayağıyla Thuram'ın 4-1'lik golüne de asist yaptı."

''USTALIĞINI SERGİLEDİ''

Eurosport İtalya: "Orta sahanın ustası. Maçın başında Svilar'ı zorladı. Ardından ilk yarı bitmeden tekrar denedi ve bu sefer kendi ustalığını sergiledi: güçlü bir pas, kıvrılan ve dönen güçlü bir top, Svilar'a şans tanımadı. Harika bir gol. Ayrıca kornerden Thuram'ın golüne de asist yaptı."

"OLAĞANÜSTÜ, PIRLO'YU HATIRLATTI"

Leggo: "Oyununda asil bir duruş sergiliyor ve doğru anın geldiğine karar verdiğinde, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem bir vuruşla Svilar'ı alt ediyor. Olağanüstü."

''ALKIŞI HAK EDEN GOL''

Sky Sport: "Inter-Roma maçında Çalhanoğlu muhteşem bir uzak mesafe golü attı. Çalhanoğlu'nun San Siro'da attığı 2-1'lik geçici gol alkışı hak ediyor. Türk orta saha oyuncusu, Svilar'ı bile şaşırtan inanılmaz bir yörüngeyle 30 metreden şut çekti. Top ileri doğru döndü ve Pirlo'nun 'lanetli' şutunu hatırlatan bir bitiriş oldu."

