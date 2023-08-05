İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti

05.08.2023 17:34

Milli basketbolcumuz Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelede tüm gözleri üzerine çekti. Heyecan dolu maçta, Yurtseven sahada üstün bir performans sergileyerek 20 ribaund alarak tarihi bir başarıya imza attı. Yurtseven, 20 ribaund ile Mirsad Türkcan ve Ömer Aşık'ın başardığı bu önemli başarıya ulaşarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Ömer Faruk Yurtseven'in İtalya maçındaki performansı kendisinden uzun zamandır beklenen performası vermesi açısından basketbolseverleri heyecanlandırdı. Bu sene NBA'de Utah Jazz'la daha çok forma şansı bulacak olan Ömer'in Milli takımda olimpiyat elemelerindeki performansı hem Türkiye'de hem de Utah Jazz taraftarları tarafından yakından takip ediliyor.

Milli basketbolcumuz Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelede tüm gözleri üzerine çekti. Heyecan dolu maçta, Yurtseven sahada üstün bir performans sergileyerek 20 ribaund alarak tarihi bir başarıya imza attı.

TARİHE GEÇTİ

Yurtseven, 20 ribaund ile Mirsad Türkcan ve Ömer Aşık'ın başardığı bu önemli başarıya ulaşarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

12 Dev Adam tarihinde bir maçta en fazla ribaund alan oyuncular;

  • 2002 Mirsad Türkcan- Rusya (20 Ribaund)
  • 2014 Ömer Aşık- Ukrayna (20 Ribaund)
  • 2023 Ömer Faruk Yurtseven-İtalya (20 Ribaund)

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ömer Faruk Yurtseven'in İtalya maçındaki performansı kendisinden uzun zamandır beklenen performası vermesi açısından basketbolseverleri heyecanlandırdı. Bu sene NBA'de Utah Jazz'la daha çok forma şansı bulacak olan Ömer'in Milli takımda olimpiyat elemelerindeki performansı hem Türkiye'de hem de Utah Jazz taraftarları tarafından yakından takip ediliyor.

İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti
YORUMLAR
500

Ömer Faruk Yurtseven, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Sahalara yeniden inan Kılıçdaroğlu, elindeki Türk parasıyla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz
18:39 Kılıçdaroğlu, elindeki 200 TL'lik banknotla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz
18:21 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile transfer görüşmelerini tamamlıyor
18:17 Dananın kuyruğu kopuyor! Fenerbahçe, Ekambi için son kez masaya oturacak
18:17 Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu
18:13 Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
17:37 Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
17:33 Mustafa Sarıgül, "Erzincan'a can geldi" diye paylaştı! Herkes "özel jet" detayına takıldı
17:34 İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti
17:30 İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 19:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement