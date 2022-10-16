Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı

16.10.2022 16:15

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 yendi. Peş peşe 2. galibiyetini alan İtalyan devinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverleri mest etti.

Inter ise Salernitana, İtalya Serie A'nın 10. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

HAKAN'DAN USTA İŞİ ASİST

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lautaro Martinez ve 58. dakikada Barella kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, 89 dakika sahada kaldığı mücadelede Barella'ya gol pasını atan futbolcu oldu. Milli futbolcumuz orta yuvarlakta aldığı topta çok düzgün bir vuruşla rakip ceza sahasına koşu yapan Barella'yı gördü. İtalyan futbolcu ise Hakan Çalhanoğlu'nun bu usta işi ikramını golle sonuçlandırdı.

Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport
Sen ne yaptın Hakan! Bu kez golü değil, asistiyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
Görüntü: S Sport

MİLLİ FUTBOLCUNUN KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 12 maçta forma giydi. Milli futbolcu iki kulvarda takımına toplam 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Inter Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı - Son Dakika


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