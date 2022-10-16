Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı

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Inter ise Salernitana, İtalya Serie A'nın 10. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

HAKAN'DAN USTA İŞİ ASİST

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lautaro Martinez ve 58. dakikada Barella kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, 89 dakika sahada kaldığı mücadelede Barella'ya gol pasını atan futbolcu oldu. Milli futbolcumuz orta yuvarlakta aldığı topta çok düzgün bir vuruşla rakip ceza sahasına koşu yapan Barella'yı gördü. İtalyan futbolcu ise Hakan Çalhanoğlu'nun bu usta işi ikramını golle sonuçlandırdı.

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

MİLLİ FUTBOLCUNUN KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 12 maçta forma giydi. Milli futbolcu iki kulvarda takımına toplam 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.