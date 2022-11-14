Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı

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Spezia, İtalya Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya konuk ekibin kalecisinin yaşadığı sakatlık damga vurdu.

İKİLİ MÜCADELEDE BİLEĞİ KIRILDI

Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkan Spezia'da kaleci Bartlomiej Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğini kırdı. Acılar içinde yerde kalan kaleci hemen oyun alanının dışına alındı.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTEREMEYECEK

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Bartlomiej Dragowski'nin sezonu kapadığı belirtildi. 25 yaşındaki eldivenin Dünya Kupası'na 1 hafta kala yaşadığı bu sakatlık tribündeki ve ekranları başındaki futbolseverleri oldukça üzdü.