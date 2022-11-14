Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı - Son Dakika
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Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı

14.11.2022 14:09

İtalya ekiplerinden Spezia'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, takımının Hellas Verona ile oynadığı maçta korkunç bir sakatlık geçirdi. Dünya Kupası öncesi Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Dragowski'nin girdiği ikili mücadelede ayak bileği kırıldı. O anlar tribündeki ve ekran başındaki futbolseverlere büyük korku yaşatırken 25 yaşındaki eldiven yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Spezia, İtalya Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya konuk ekibin kalecisinin yaşadığı sakatlık damga vurdu.

İKİLİ MÜCADELEDE BİLEĞİ KIRILDI

Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkan Spezia'da kaleci Bartlomiej Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğini kırdı. Acılar içinde yerde kalan kaleci hemen oyun alanının dışına alındı.

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DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTEREMEYECEK

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Bartlomiej Dragowski'nin sezonu kapadığı belirtildi. 25 yaşındaki eldivenin Dünya Kupası'na 1 hafta kala yaşadığı bu sakatlık tribündeki ve ekranları başındaki futbolseverleri oldukça üzdü.

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SON DAKİKA: Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı - Son Dakika
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