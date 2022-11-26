Ebrar Karakurt, eski halini "ben güzelmişim" notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Ebrar Karakurt, eski halini "ben güzelmişim" notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

26.11.2022 17:14

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Uzun siyah saçları ile dikkat çeken başarılı voleybolcuyu görenler tanımakta zorluk çekerken, Karakurt paylaşımına, "Ee ben güzelmişim." notunu düştü.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI

Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, 2021 yılından bu yana İtalya'da yaşıyor. Başarılı voleybolcu sosyal medya gönderileriyle sık sık gündeme gelirken, bu defa çocukluk halini paylaştı.

Ebrar Karakurt eski halini paylaştı, görenler 'Bu sen olamazsın' dedi: Ben güzelmişim

KİMSE İLK BAKIŞTA TANIYAMADI

"Ee ben güzelmişim." notunu düşerek uzun siyah saçlı fotoğrafını paylaşan Ebrar Karakurt'un eski hali herkesi şaşırttı. Takipçileri, milli voleybolcuyu ilk bakışta tanıyamadıklarını belirtti.

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Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Son Dakika

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