Ebrar Karakurt'a çıldırtan maaş! Yeni takımını duyurdu - Son Dakika
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Ebrar Karakurt'a çıldırtan maaş! Yeni takımını duyurdu

12.04.2023 10:47

İtalyan'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ile oynayacakları maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. 800 bin dolara Kaliningrad'la anlaşan Ebrar, "Önümüzdeki sene Rusya'da oynayacağım. Rusya'ya gitmeden önce CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İstanbul'daki rövanş öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'DA OYNAYACAĞIM"

800 bin dolara Kaliningrad'la anlaşan Ebrar, transfer açıklamasını resmen yaptı. Milli voleybolcu, "Artık İtalya'da yolculuğumun sonuna geliyorum. Önümüzdeki sene, Rusya'da oynayacağım. Rusya'ya gitmeden önce; Novara ile CEV Şampiyonlar Ligi finali oynamak istiyorum. İlk maçımızda bir avantaj elde ettik. Ama her şey burada belli olacak" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İÇİN ERKEN"

Kariyerini bir süre daha yurt dışında sürdüreceğini ifade eden Ebrar, " Türkiye'ye dönmeyi düşünmek için çok erken, daha Rusya'ya bile gitmedim, Rusya'da oynamadan o takımı görmeden, voleybolumun gelişip gelişmeyeceğimi bilmeden bunun cevabını vermek çok erken. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Şu anda Avrupa'da oynamaktan memnunum" açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'a çıldırtan maaş! Yeni takımını duyurdu - Son Dakika


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