Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Aletico Madrid arasındaki maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın kararları, İtalya'da gündem oldu. İtalyan spor insanları ve spor gazeteleri Çakır'ı yerden yere vuruyor. Manşetlerde hakemimiz var.
Dünyaca ünlü teknik adam Fabio Capello, "Hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti. Ama buraya uygun biri olduğunu düşünmüyorum" diye konuşmuştu.
Milan yönetimi, tepkiler üzerine UEFA'ya şikayete gitmeye hazırlanıyor. UEFA'nın Çakır hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar - Son Dakika Spor