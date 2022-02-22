İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika

Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Başakşehir'de 7 eksik

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftada oynanması gereken ve yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle TFF tarafından bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması bugün oynandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, deplasmanda 2-0'lık skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde zorunlu değişikliklere gitti. Belözoğlu statü gereği görev alamayan Pizzi ve Trezeguet, kart cezalısı olan Okaka ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçara'nın yerine Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Chadli ve Gulbrandsen'e 11'de görevlendirdi.Kaleyi Volkan Babacan'a emanet eden Belözoğlu, savunma dörtlüsünü; Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan'ı sahaya süren Emre Belözoğlu, hücum hattının sağında Serdar Gürler, ortasında Aleksic, solunda ise Chadli'yi sahaya sürdü. Belözoğlu'nun gol yollarındaki tercihi ise Gulbrandsen oldu.BAŞAKŞEHİR'DE 7 EKSİKMedipol Başakşehir'de 7 futbolcu çeşitli nedenlerle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında görev alamadı. O gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında kadroya dahil edilemedi. Turuncu-lacivertli ekipte, 15 Ocak'tan sonra kadroya dahil edilen Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer alamadı. Ayrıca sarı kart cezalıları Okaka ve Deniz Türüç ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçara ve sakatlığı devam eden Mahmut Tekdemir Konyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı.SERDAR GÜRLER ESKİ TAKIMINA KARŞIDevre arası transfer döneminde Konyaspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı. Medipol Başakşehir'in devre arası transfer döneminde yeşil-beyazlı ekipten transfer ettiği Serdar Gürler, eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Konyaspor oyuncusunu transfer döneminde bırakmak istemese de, tecrübeli hücum oyuncusunun serbest kalma maddesi kullanılarak İstanbul ekibine transferi gerçekleşti. Transferin ardından Konyaspor taraftarları, iç sahada oynanan maçlarda ve sosyal medyada Serdar Gürler'e tepkiler göstermişti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmanın oynanacağı 15 Ocak tarihinden önce transfer olduğu için eski takımına karşı görev yapabildi.KONYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİKİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-4 beraberlikle sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Palut, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Musa Çağıran ve statü gereği forma giyemeyen Amilton'un yerine Michalak'ı 11'de oynattı. Ayrıca Rahmanovic'in yerine Mpoku, Ahmed Hassan'ın yerine ise Cikalleshi 11'de sahaya çıktı.Konyaspor'un 11'i şöyle: Sehic - Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.KONYASPOR'DA 4 İSİM GÖREV ALAMADIMedipol Başakşehir'e konuk olan İttifak Holding Konyaspor'da da 4 futbolcu, karşılaşmada görev yapamadı. 15 Ocak tarihinden sonra kadroya dahil edilen Amilton, Uğurcan Yazgılı ve Alberk Koç, statü gereği görev karşılaşma kadrosuna dahil edilemedi. Ayrıca Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı da Başakşehir karşısında takımını yalnız bıraktı.KONYASPOR'DA SAVUNMADA MUSA ÇAĞIRAN OYNADI

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine savunmanın ortasında Musa Çağıran görev aldı. İttifak Holding Konyaspor'da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı durumda düştü. Savunmanın ortasında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, Abdülkerim'in yokluğunda Musa Çağıran 11'de yer aldı. Savunmanın ortasında Adil Demirbağ ile Musa Çağıran görev yaptı.