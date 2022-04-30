İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

30.04.2022 18:01
İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen(Dk.70 Oğulcan) Hadziahmetovic, Michalak (Dk.70 Amilton), Çekiçi(Dk.76 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk.76.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen(Dk.70 Oğulcan) Hadziahmetovic, Michalak (Dk.70 Amilton), Çekiçi(Dk.76 Mpoku),  Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk.76. Cikammeshi)VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor(Dk.86 Salih Dursun), Biglia(Dk.46 Bistrovic), Adnan Uğur,(Dk.46 Levent Mertcan) Ahmed Musa(Dk.79 Karamoh), Borini (Dk.79 Samed Onur), PesicGOLLER: Dk.23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor) Dk.81 Samed Onur, Dk.84 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)SARI KART: Adnan Uğur, ( VavaCars Fatih Karagümrük) Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2 - 1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibin golü 23'üncü dakikada Bytyqi'den geldi. VavaCars Fatih Karagümrük'ün golleri ise dakika 81 Samed Onur ile Dakika 84'de Karamoh'tan geldi.23'üncü dakikada topla birlikte orta alanı geçen Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından, uzaktan vuruşu ağlarla buluştu.1-0   29'uncu dakikada ara pasla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden şutunu, İttifak Holding Konyaspor kalecisi Sehic güçlükle topa sahip oldu.30'uncu dakikada Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, orta hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulunması nedeniyle sarı kart gördü.47'nci dakikada Pesic'in ceza alanı içerisinde sert şutu direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa gelişine vuran Ahmed Musa'nın şutunu defans çıkardı.48'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Ahmed Hassan ceza alanı içerisinden kaleye şutu, sol direk dibinden az farkla auta gitti.   81'inci dakikada Karamoh'un ara pasıyla topla buluşan Samed Onur'un vuruşu ağlarla buluştu.1-183'üncü dakikada ceza alanı sol çaprazından Caner'in ortasına gelişine vuran Karamoh'un şutu ağlara gitti.1-2

Karşılaşma bu skorla sona erdi.


- Konya
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Son Dakika
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