İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti - Son Dakika

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol devi 2-1 kazanırken, temsilcimiz Avrupa Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, 28. dakikada Marcao'yla öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyunda hakimiyet kurmaya başlayan Barcelona, 37. dakikada Pedri'yle skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarı temsilcimiz kendi yarı alanından çıkmakta oldukça zorlandı.
49. dakikada Aubameyang, Barcelona'yı öne geçiren golü attı. Nef Stadı'nda başka gol olmayınca Barcelona maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray ise Avrupa Ligi'ne veda etti.
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