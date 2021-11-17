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İzmir, 8 Mayıs'ta Wings for Life World Run ile 'Koşamayanlar için koşacak' - Son Dakika

İzmir, 8 Mayıs'ta Wings for Life World Run ile 'Koşamayanlar için koşacak'

17.11.2021 13:53
İzmir, 8 Mayıs'ta Wings for Life World Run ile 'Koşamayanlar için koşacak'

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te yapılacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te yapılacak. Etkinliğin Türkiye ayağı ise İzmir'de gerçekleştirilecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, bu sene 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. En son 2019 yılında yine İzmir'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi 'Koşamayanlar için' koştu. 6 kıtada aynı anda yapılacak Wings for Life World Run'da bir kez daha omurilik felçliler için adımlar atılacak. Türkiye'deki etkinliğe ise bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile İzmir ev sahipliği yapacak. 2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen yarış için İzmir'de binlerce kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koşacak.

David Mzee ilk adımlarını attı

Wings for Life Vakfı'nın destekleri ile omurilik felci konusunda ilk olumlu haber 2018 yılında gelmişti. 8 yıl omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdüren David Mzee, Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde ilk kez desteksiz adımlarını atmayı başarmış ve İsviçre'deki 2019 Wings for Life World Run koşusunda yürüteciyle 390 metre yürümüştü.

33.3 milyon Euro fon sağlandı

Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde 195 ülkede yaklaşık 925 bin kayıtlı koşucunun yer aldığı Wings for Life World Run sayesinde omurilik felci araştırmaları için 33 milyon 300 bin Euro fon sağlandı. Bu fon sayesinde 59'u devam eden, 239 araştırma desteklendi. Tekerlekli sandalyeli koşucular dahil olmak üzere koşuya katılanlar 2014'ten bu yana toplam 9 milyon 34 bin 954.4 kilometre kat etti. - İSTANBUL

İzmir, 8 Mayıs'ta Wings for Life World Run ile 'Koşamayanlar için koşacak'

Türkiye, Pazar, İzmir, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir, 8 Mayıs'ta Wings for Life World Run ile 'Koşamayanlar için koşacak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir, 8 Mayıs'ta Wings for Life World Run ile 'Koşamayanlar için koşacak' - Son Dakika
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