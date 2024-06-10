İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı

İzmir Aliağa'da cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlenen Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları'na 11 kategoride 90 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar sonucunda kazanan sporcular ödüllerine kavuştu. Aliağa Şakran Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törende konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şener ise genç sporcuların geleceğin olimpiyat sporcuları olacağından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

10.06.2024 14:41
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İzmir Aliağa'da cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlenen Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları'na 11 kategoride 90 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar sonucunda kazanan sporcular ödüllerine kavuştu.

Aliağa Şakran Yelken Kulübü ev sahipliğinde, 11 kategoride 90 sporcunun katılımıyla 07-09 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Optimist genel kategorisinde birinci Mert Çakmak, ikinci İskender Saryal, üçüncü Bora Yeşilderya, dördüncü Nehir Uygur, beşinci Sarp Yönder oldu. Optimist junior genel kategorisinde ise birinciliği Emir Mert Sır alırken ikinciliği Tibet Otuzlu, üçüncülüğü Kerem Kılıç, dördüncülüğü Asya Mira Yapan, beşinciliği ise Rüzgar Ata Ayrılmaz elde etti. Yarışlarda diğer 9 kategoride dereceye girenlere de madalya verildi.

Törende konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa'da düzenlenen yelken yarışı organizasyonunda emeği geçenlere, sporucu ve antrenörlerine teşekkürlerini iletti. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şener ise Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışı'nda yarışan genç sporcuların geleceğin olimpiyat sporcuları olacağından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Törene, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Yarbay Emrah Kadir Çakır, Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Engin Anar, TCSG-61 Komutanı SG Yüzbaşı Çağrı Gültekin ve Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş da katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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