İzmir atlamada madalyaları topladı - Son Dakika
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İzmir atlamada madalyaları topladı

16.07.2022 11:01
İzmir atlamada madalyaları topladı

Atlama Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Cup'ta 20 altın, 20 gümüş, 7 bronz olmak üzere 47 madalya toplarken, ay-yıldızlı armayı taşıyan İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları toplam 20 madalyayı boyunlarına asarak...

Atlama Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Cup'ta 20 altın, 20 gümüş, 7 bronz olmak üzere 47 madalya toplarken, ay-yıldızlı armayı taşıyan İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları toplam 20 madalyayı boyunlarına asarak kente gurur yaşattı. İzmirli milli sporcular Varna'dan 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya ile döndü.

Sporcularımız 3 ve 1 metre tramplen senkronize ile kule disiplininde yarışırken, Sude Köprülü 3 altın, Barış İkinci 1 altın, 2 gümüş, Ece Şevval Erzincan 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz, Simay Arslankan 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Sevgi Erdem 1 altın, 2 gümüş, Ilgın Çimen 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Antrenörlüğünü Sercan Şen'in yaptığı İzmirli milli sporcular, 18-24 Temmuz'da Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadale edecek.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir atlamada madalyaları topladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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