İzmir B.B. Sutopu Ligi Şampiyonu

16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Ligi'nde şampiyonluğa İzmir Büyükşehir Belediyespor ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ile ODTÜ arasındaki final serisi maçları, Ankara'daki ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynandı.

Seride ilk maçı 12-6, ikinci karşılaşmayı 9-4 kazanan İzmir temsilcisi, 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu. Ligi ODTÜ ikinci, Dalton Koleji ise üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Final serisini 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Uğurcan Kocataş, "Sporcularımız iyi hazırlandıkları turnuva dönemini birincilikle tamamladı. Sporcularımızın emeği büyük, teknik ekibimizin de öyle. Başarıda emeği olan herkese teşekkür ederiz. Umarız başarılarımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaptan Eda Moroğlu ise bu şampiyonluk için çok çalıştıklarını belirterek, "Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Grup maçlarında yenilgilerimiz olmasına rağmen play-off ve finallerde namağlup şekilde şampiyon olduk. Takımımızla çok gurur duyuyorum." diye konuştu.