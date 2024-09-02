İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup\'ta Şampiyonlar Belli Oldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup tamamlandı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı finallerde heyecan dolu anlar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yayma amacıyla "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganı ile düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 Büyük Finali çekişmeli maçlara sahne oldu. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Sokak Basketbolu alanında yapılan finallere İzmirli sporseverler de büyük ilgi gösterdi. Bornova, Buca, Göztepe, Karşıyaka etaplarından sonra düzenlenen organizasyonda büyük erkeklerde "Alsancak Premium Gym" takımı şampiyonluğa ulaştı. "Luna" ikinci, "Balina 1 Zargana" üçüncü olarak büyük finali tamamladı. Genç kızlarda "Powerpuff Girls" birinci, "İBB" ikinci, "Hoopers" üçüncü oldu. Genç erkeklerde "Rahatta Kal" birinci, "Batman Petrol" ikinci, "Reedeem" üçüncülük elde etti.

Takımlara kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Bahadır Eroğlu verdi. - İZMİR