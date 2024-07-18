İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Yüzme Havuzu Milli Takımların İlk Tercihi Olmaya Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Yüzme Havuzu, Milli takımların ilk tercihi olmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yenilediği ve geliştirdiği Kültürpark'taki Celal Atik Yüzme Havuzu sportif faaliyetler için yeni cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 100. Yıl Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası ve sutopu takımlarından Ukrayna'nın antrenman için kullandığı Celal Atik Yüzme Havuzu'nu bu yıl A Milli Kadın takımından sonra U19 ve U18 Kadın Milli Takımımızı ağırlıyor.

"İlk tercih olmaya başladı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Soykan Üstünkar, Celal Atik Yüzme Havuzu'nun farklı yaş gruplarında Türkiye Şampiyonalarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Celal Atik Yüzme Havuzu, tüm ekiplerin ilk tercihi olmaya başladı. İzmir'in iklim şartlarının uygun olması, antrenman tesislerinin uygunluğu milli takımlar içinde önemli bir seçim haline geliyor" dedi.

İki önemli şampiyona

U19 ve U18 Kadın Milli Takımımız, Ağustos ve Eylül ayında yapılacak olan iki önemli şampiyonada mücadele edecek. 24-31 Ağustos'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak olan U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında yer alacak ay-yıldızlılar daha sonra 15 - 22 Eylül'de Çin'de gerçekleşecek Kadınlar U18 Sutopu Dünya Şampiyonasına katılacak. Milli takımlar kadrosunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden ise 9 sporcu yer alacak. - İZMİR