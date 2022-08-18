İzmir BŞB Spor'dan güreşte dev hamle

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, güreşte gençler dünya şampiyonluğunu defalarca kazanan, büyük erkeklerde Avrupa şampiyonu olup, Tokyo Olimpiyatları'na katılan Kerem Kamal ve gençler Avrupa üçüncüsü kardeşi Kadir Kamal'ı transfer etti. Bu yıl düzenlenen Büyükler Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Manisa Akhisarlı 23 yaşındaki Kerem Kamal ve 2021'deki U23 Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 22 yaşındaki Kadir Kamal, artık İzmir için mindere çıkacak.

Kamal kardeşlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında yarışacak olmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Ersan Odaman, "İki kardeşten de büyük başarılar bekliyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanıp bize gurur yaşatacakları inancındayız. Asıl hedefimiz ise 2024 Paris Olimpiyatları" dedi. Genç yaşında büyük başarılar kazanıp ülkemizin olimpiyatlarda madalya umudu olan Kerem Kamal, "Artık tüm madalyalarımı İzmir için alacağım" dedi.

KEREM KAMAL: EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT

Güreşe atletizmden geçtiğini söyleyen milli güreşçi, "10 yaşına kadar atletizm ile ilgileniyordum. Çok iyi antrenman yaptığım bir günün sonunda arkadaşımın davetiyle güreş salonuna gittim. Hafif bir zıplama antrenmanı yaparken güreş antrenörü, 'Eğer yarın saat 10.00'da burada olmazsam bir daha salona ayak basamazsın' dedi ve benim dünya şampiyonluğuna kadar uzanan güreş hikayem başladı" diye konuştu.23 yaşındaki güreşçi, önümüzdeki ay Sırbistan'da Dünya Greko-Romen Şampiyonası olduğunu vurgulayarak, "İzmir için ilk madalyamı burada kazanmak istiyorum. En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alarak ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

KADİR KAMAL: BÜYÜKLERDE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM22 yaşındaki Kadir Kamal ise şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer olmaktan mutluluk duyuyorum. Güreşe ağabeyim sayesinde başladım. Birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 11 yıldır güreşiyorum. Hedefim büyüklerde dünya ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamak. Sadece bir defa değil her zaman zirvede yer almak istiyorum. Bugüne kadar üç kez Avrupa ikincisi, bir kez Dünya üçüncüsü olum. Hedeflerime doğru adım adım yürüyorum."