İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu

Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Son şampiyon ve namağlup olarak katıldığı turnuvanın yarı finalinde Hırvat temsilcisi avk Mladost'u 14-8 ile geçen İzmir ekibi, İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında sarı-kırmızılılar 9-8 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa'da oynadığı tüm müsabakaları kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. - İZMİR