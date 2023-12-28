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İzmir'de Atatürk Yol Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Atatürk Yol Koşusu düzenlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına düzenlenen 'Atatürk Yol Koşusu' yoğun ilgi gördü. Toplam 258 sporcu katıldığı koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

İzmir\'de Atatürk Yol Koşusu düzenlendi
28.12.2023 - 13:11,  Güncelleme: 13:16
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına her yıl düzenlenen 'Atatürk Yol Koşusu' gerçekleştirildi.

Aliağa'da düzenlenen Atatürk Yol Koşusu yoğun ilgi gördü. Organizasyona, lise ve ortaokuldan 129 kız ile 129 erkek olmak üzere toplam 258 sporcu katıldı. Sporcular, koşuda kıyasıya bir mücadele verdi. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Dinlenme Alanından İskele Meydanı'na kadar süren koşu sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan ödül törenine Kaymakam Zekeriya Güney Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrenciler ve okullarına Kaymakam Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından kupa ve madalyaları verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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