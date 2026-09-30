İzmir\'de galerici baba, 10 aylık kızını bebek arabasına koyup maratonlara döndü

İzmir'de 36 yaşındaki Refik Demirtaş, 10 aylık kızı Deniz'in doğumunun ardından ara verdiği maraton yarışlara kızını bebek arabasıyla yanına alarak devam ediyor.

Kızıyla ilk kez 6 aylıkken bir yarışa katılan Demirtaş, geçen 4 ayda farklı yarışlarda baba-kız birlikte koştu.

Kentte galericilik yapan Refik Demirtaş, 10 ay önce baba olduktan sonra spor yapmayı aksatmaya başladı. Bu süreçte uzun yıllar katıldığı maraton yarışlarından da uzak kalan Demirtaş, mayıs ayında Çeşme'de gerçekleştirilen maratonu izlemeye gitti.

Burada altı aylık kızıyla ilk kez bebek arabasıyla koşan Demirtaş, kızının eğlendiğini ve huzursuzluk yapmadığını fark etti.

Bunun üzerine koşu için üç tekerlekli bebek arabasıyla ekipmanlarını temin eden Demirtaş, kızını kemerle bebek arabasına sabitleyip gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.

Kızının sıkılmaması için bebek arabasının ön tarafını yağış olmadığı günlerde açık bırakan Demirtaş, Deniz'e de bir oyuncak vererek koşu boyunca vakit geçirmesini sağlıyor.

Koşu esnasında kısa süreli molalar vererek kızının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayan baba Demirtaş, o anları kayıt altına alıp "Baba-kız koşuyor" isimli sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Baba-kız, haziran ayında İstanbul'da, ağustosta ise Sakız Adası'nda 10 kilometre koştu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na da katılan Refik Demirtaş ve kızı son olarak " Urla'da BirİZ" koşusunda 10 kilometreyi tamamladı.

"Hem onunla ilgileniyorum hem onunla anı biriktiriyorum"

Baba Demirtaş, AA muhabirine, kızı doğana kadar profesyonel spor yaptığını ve maratonlara katıldığını söyledi.

Bebeği olunca spora ara vermek zorunda kaldığını anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hayatım tamamen değişmeye başladı. Bebekten sonra tekrar spora başlama kararı aldım fakat bu sürece onu da katmaya karar verdim. Bu sayede onunla birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Birlikte anılar biriktiriyoruz, spor yapıyoruz. Deniz'i böyle spora alıştırmak, hayatının bir parçası olduğunu bilerek büyütmek istiyorum. Ben çok keyif alıyorum. Bebekle normal koşularımdan daha fazla, daha heyecanlı hissediyorum. Eskiden tek başıma koşarken müzik dinliyordum. Şimdi bebekle koşarken hem onunla ilgileniyorum hem de onunla anı biriktiriyorum. Onunla güzel güzel konuşuyorum. Bazen cevap veriyor. Hoşuma gidiyor, çok keyifli."

Demirtaş, koşarken kızının mamasını ve ek gıdalarını verdiğini, genelde koşmayı bıraktığında kızının ağlamaya başladığını ifade etti.

"Bebekle koşmak çok zor"

Anne Nurdan Demirtaş da Deniz'in doğumunun ardından eşinden bebekle ilgilenmesini istediğini anlattı.

Eşinin kızıyla spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Demirtaş, "Türkiye'de bunu yapan var mı? Böyle bir koşu grubu, babalar koşuyor mu acaba diye araştırdı. Sonra arabasını buldu. 'Hiçbir şey olmazsa en azından Deniz'le aramızda bir anı kalır. Büyüdüğünü buradan görürüz' dedi. Ben de güzel bir şey olduğunu düşündüm, kabul ettim. Aslında bu hava koşullarında bile bebekle koşmak çok zor." diye konuştu.