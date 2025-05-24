İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü - Son Dakika
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Spor

İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü

İzmir\'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü
24.05.2025 20:41
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Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi Kaan Ayhan'ın frikik ve Alvaro Morata'nın son dakikada gelen golleriyle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE GÖZTEPE'DEN

Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon ev sahibi ekipten geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GALATASARAY DİREĞE TAKILDI

İlk yarının son anları oynanırken 43. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılarda Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İzmir'de kazanan Galatasaray! Kaan Ayhan muhteşem frikik golüyle takımına 3 puanı getirdi

GÖZTEPE'NİN GOLÜ OFSAYT

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekibin 63. dakikada bulduğu gol geçerlilik kazanmadı. Göztepe'nin hızlı hücumunda Romulo, Sanchez'in arkasından koşu gösteren Kubilay'a arada bıraktı. Kubilay, kaleci ile karşıya karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı ancak pozisyonun hemen ardından ofsayt bayrağı Kubilay için havaya kalktı.

KAAN AYHAN'DAN ENFES FRİKİK GOLÜ

Maçta suskunluğu Kaan Ayhan bozdu. Maçın 70. dakikasında topun başına gelen Kaan Ayhan, sol çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye doğru kullandığı serbest vuruşta topu üst köşeden ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılılar, ilk isabetli şutunda golü buldu.

SON SÖZÜ MORATA SÖYLEDİ

Maçın uzatma anlarında Galatasaray farkı ikiye çıkardı. 90+1'nci dakikada gelişen Galatasaray hücumunda Jakobs sol kanattan yerden içeriye doğru ortasını açtı. İçerde topla buluşan Morata, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruş ile topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılar maçtaki ikinci isabetli şutunda ikinci golünü attı.

İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü

3 PUAN GALATASARAY'IN

Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın ataklarında da gol sesi çıkmadı ve şampiyon Galatasaray, İzmir'de 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 92 yaptı. Göztepe ise 47 puanda kaldı. Ligin son maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trendyol Süper Lig, Alvaro Morata, Galatasaray, Kaan Ayhan, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behlül Çakar:
    GS nerdeyse tamamı yedek oyuncularla oynadığı maçı da kazandı. GS kesin puan kaybeder diye bekliyordu KOÇ, böylece bakın puan farkı çok az diye taraftarı yine saf yerine koyarak oyalamayı deneyecekti olmadı :( 26 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Biri açıklayabilir mi, lig bitti hala taraflı yönetim sebebi nedir? Beşiktaş maçında Frankowski'ye gösterilen kırmızı kartta top daha yana GSlı oyuncuya gidiyordu kırmızı oldu. Göztepe'de ise cepheden ceza sahası dışında Göztepe KALECİSİ müdahalesine nasıl kırmızı kart verilmez??? 22 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Acun nereye kayboldu? Çok büyük geliyordu? GS fikstürü çok zor diyordu, taktiksel saha yayılımını oturtmuş GS yedeklerle bile kazandı. Futbol aklı olarak nasıl Acun seçilir, transfer yapmasına izin verilir gerçekten çok yazık... 18 0 Yanıtla
  • 003644:
    osimhen olmayınca ite kaka... 2 2 Yanıtla
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