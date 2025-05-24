İzmir\'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE GÖZTEPE'DEN

Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon ev sahibi ekipten geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GALATASARAY DİREĞE TAKILDI

İlk yarının son anları oynanırken 43. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılarda Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ OFSAYT

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekibin 63. dakikada bulduğu gol geçerlilik kazanmadı. Göztepe'nin hızlı hücumunda Romulo, Sanchez'in arkasından koşu gösteren Kubilay'a arada bıraktı. Kubilay, kaleci ile karşıya karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı ancak pozisyonun hemen ardından ofsayt bayrağı Kubilay için havaya kalktı.

KAAN AYHAN'DAN ENFES FRİKİK GOLÜ

Maçta suskunluğu Kaan Ayhan bozdu. Maçın 70. dakikasında topun başına gelen Kaan Ayhan, sol çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye doğru kullandığı serbest vuruşta topu üst köşeden ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılılar, ilk isabetli şutunda golü buldu.

SON SÖZÜ MORATA SÖYLEDİ

Maçın uzatma anlarında Galatasaray farkı ikiye çıkardı. 90+1'nci dakikada gelişen Galatasaray hücumunda Jakobs sol kanattan yerden içeriye doğru ortasını açtı. İçerde topla buluşan Morata, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruş ile topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılar maçtaki ikinci isabetli şutunda ikinci golünü attı.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın ataklarında da gol sesi çıkmadı ve şampiyon Galatasaray, İzmir'de 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 92 yaptı. Göztepe ise 47 puanda kaldı. Ligin son maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.