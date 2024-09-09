İzmir, A Milli Takım'ı Coşkuyla Ağırladı

Spor

İZMİR, düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de A Milli Futbol Takımı'nı ağırlamanın sevincini yaşadı. Her yıl coşkuyla kutladığı işgalden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde ay-yıldızlıları konuk eden İzmirliler Gürsel Aksel Stadı'na akın etti. Stat binlerce ay-yıldızlı bayrakla bayram yerine döndü. Maç öncesi milli marşlar okunurken maraton tribünde dev bir bayrak açıldı. İzmir'de son olarak 2 sene önce 14 Haziran 2022'de yine aynı statta Türkiye ile Litvanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynanmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesi Çağlar Söyüncü şoku yaşandı. Gribal enfeksiyon ve bağırsak enfeksiyonu ile birlikte yüksek ateş şikayeti olan, aynı zamanda ağrıları da bulunan tecrübeli stoper kadrodan çıkartıldı. Barış Alper Yılmaz'ın cuma günü Galler deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştüğü ay-yıldızlılarda, Semih Kılıçsoy da daha önce sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, ilk 11'de ileri uçta Umut Nayir görev yaptı. Millilerde Mustafa Erhan Hekimoğlu da yine sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler deplasmanı ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak İzlanda önünde sahaya çıktı. Zeki, Kaan, Orkun, Kenan Yıldız, cezalı Barış Alper ve sakat Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ile Umut Nayir görev yaptı.

Türkiye ile İzlanda bu maçla 14'üncü kez karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz daha önce İzlanda'yla yaptığı 1'i özel 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı. İzlanda'nın attığı 23 gole Türkiye 11 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 2019'da İstanbul'da rakip oldu. Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 11 Kasım 2019'da Rams Park'ta oynanan maç 0-0 sonuçlandı.

İzmirli futbolseverler milli maçta Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı da unutmadı. Tribünlerdeki futbolseverler maçta, "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" ve "Çocuğa uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı.