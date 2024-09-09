İzmir, A Milli Takım'ı Coşkuyla Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir, A Milli Takım'ı Coşkuyla Ağırladı

İzmir, düşman işgalinden kurtuluş gününde A Milli Futbol Takımı'nı ağırladı. İzmirliler Gürsel Aksel Stadı'na akın ederek bayram havası yaşattı. Maç öncesi milli marşlar okunurken tribünde dev bir bayrak açıldı. Maçta ayrıca 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına da tezahürat yapıldı.

09.09.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR, düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de A Milli Futbol Takımı'nı ağırlamanın sevincini yaşadı. Her yıl coşkuyla kutladığı işgalden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde ay-yıldızlıları konuk eden İzmirliler Gürsel Aksel Stadı'na akın etti. Stat binlerce ay-yıldızlı bayrakla bayram yerine döndü. Maç öncesi milli marşlar okunurken maraton tribünde dev bir bayrak açıldı. İzmir'de son olarak 2 sene önce 14 Haziran 2022'de yine aynı statta Türkiye ile Litvanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynanmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesi Çağlar Söyüncü şoku yaşandı. Gribal enfeksiyon ve bağırsak enfeksiyonu ile birlikte yüksek ateş şikayeti olan, aynı zamanda ağrıları da bulunan tecrübeli stoper kadrodan çıkartıldı. Barış Alper Yılmaz'ın cuma günü Galler deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştüğü ay-yıldızlılarda, Semih Kılıçsoy da daha önce sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, ilk 11'de ileri uçta Umut Nayir görev yaptı. Millilerde Mustafa Erhan Hekimoğlu da yine sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler deplasmanı ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak İzlanda önünde sahaya çıktı. Zeki, Kaan, Orkun, Kenan Yıldız, cezalı Barış Alper ve sakat Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ile Umut Nayir görev yaptı.

Türkiye ile İzlanda bu maçla 14'üncü kez karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz daha önce İzlanda'yla yaptığı 1'i özel 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı. İzlanda'nın attığı 23 gole Türkiye 11 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 2019'da İstanbul'da rakip oldu. Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 11 Kasım 2019'da Rams Park'ta oynanan maç 0-0 sonuçlandı.

İzmirli futbolseverler milli maçta Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı da unutmadı. Tribünlerdeki futbolseverler maçta, "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" ve "Çocuğa uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Futbol, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir, A Milli Takım'ı Coşkuyla Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:40:04. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir, A Milli Takım'ı Coşkuyla Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement